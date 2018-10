Aún es temprano para saber si este cambio de prácticas baja el riesgo de algún tipo de enfermedad, pues estas toman años en desarrollarse. No obstante, Ardrey y su equipo dicen que hay buen ambiente para seguir llevando a cabo este tipo de intervenciones que en un futuro podrían evitar, no solo los males respiratorios, si no también las muertes prematuras.