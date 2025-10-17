Salud

Biopsia líquida podría anticipar recaída del cáncer de mama con solo una muestra de sangre

La técnica detecta ADN tumoral en la sangre y podría identificar riesgos antes que los métodos actuales de imagen

Por Europa Press
La biopsia líquida podría predecir recaídas del cáncer de mama hasta con seis meses de antelación mediante una muestra de sangre.
La biopsia líquida podría predecir recaídas del cáncer de mama hasta con seis meses de antelación mediante una muestra de sangre. (Canva/Canva)







