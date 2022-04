Atenciones en Emergencias por asma se redujeron más de la mitad durante la pandemia

La llegada de la covid-19 obligó a todos a cambiar hábitos para hacerle frente a esa enfermedad, pero esas modificaciones influyeron inevitablemente en cómo las personas atendieron otras patologías, entre ellas una que también es de carácter respiratorio: el asma. El efecto de esos cambios podría reflejarse en la significativa reducción en el número de atenciones en los servicios de emergencia por asma durante el 2020 y el 2021, que fueron menos de la mitad de las que se produjeron en el año prepandémico. Así, mientras en 2019 se atendieron 86.489 pacientes de todas las edades, un año después se vieron 35.697, un 58,73% menos. En 2021 el número bajó aún más, para cerrar en 33.261, un 61,54% menos de lo visto antes de la llegada de covid-19. En otras palabras, cada uno de estos años, la diferencia fue de más de 50.000 consultas menos en relación con 2019. Los fallecimientos si tuvieron un aumento, pero no en las mismas dimensiones. En 2019 hubo 36, en 2020, 39, y en 2021 sí hubo un alza de un 75% en comparación con antes de la pandemia, al reportar 63. Al ser números tan pequeños, una diferencia pequeña puede representar un cambio grande en términos porcentuales. Impacto del asma en la pandemia Las visitas a emergencias bajaron, las muertes subieron, pero a un nivel menor. FUENTE: CCSS e INEC. || Infografía / LA NACIÓN.

¿Cómo interpretar estas cifras? Para tener más claro el panorama, La Nación consultó con los neumólogos Benjamín Ramírez y Felicia Montero, así como con el neumólogo pediatra Arturo Solís, las implicaciones y las razones por las que esto puede suceder, con la consideración de que el asma es una de las enfermedades más prevalentes en Costa Rica. Según diferentes estudios, esta se ve entre el 10% y el 23% de la población, lo que nos convierte en una de las naciones donde esta patología es más común.

De acuerdo con Ramírez, esta reducción de visitas a emergencias y de consultas en general no es un fenómeno netamente costarricense, pues a nivel mundial se ha comentado una reducción.

“Uno lo veía en la consulta, la gente que llegaba era mucho menos”, manifestó.

Lo mismo pasó con los niños: “las visitas a Emergencias y a consultas en general cayeron mucho, hasta ahora, en 2022, estamos viendo que los números comienzan a recuperarse y a parecerse un poco más a los vistos antes de la pandemia, pero siguen siendo menos”, comentó Solís.

Múltiples factores se unen para explicar el fenómeno

Para los especialistas consultados, no hay una sola razón que explique este fenómeno, más bien varios factores que se sumaron para que las visitas médicas cayeran tanto. Por un lado, hubo prácticas que sí provocaron una reducción de las crisis, pero también otras que alejaban a las personas de los servicios de salud, aun cuando los necesitaban.

“Una de las preguntas que solemos hacer es si hubo o no necesidad de visitar un servicio de emergencias entre cita y cita por aumento de síntomas respiratorios. Muchas veces nos decían que no, porque a ellos los ponían en la misma fila que a las personas con covid, y no querían exponerse a infectarse”, señaló Ramírez.

Montero coincidió y señaló que esto no solo se vio con asma, también con otras enfermedades, en donde también se veía una detección tardía. Hubo diagnósticos que no se dieron durante 2020 y 2021 y que ahora se están poniendo en evidencia.

“Los pacientes estaban en su casa, muchos preferían no ir a emergencias para no contagiarse de covid-19. El hecho de quedarse en casa hacía además que no se expusieran a virus o factores ambientales que sabemos que ayudan a desencadenar crisis de asma”, comentó.

Solís es de la misma opinión, en el sentido de que había temor de la gente de acudir a centros médicos o aglomeraciones. “Las mamás decían ‘yo no voy a ir a Emergencias del Hospital de Niños porque hay demasiada gente. Entonces las consultas cayeron en más de un 50%, 75%, dependiendo del mes, la caída fue mayor en el 2020”.

Hay otros factores que más bien hicieron que menos gente se expusiera a situaciones riesgosas para la salud. Dentro de estas, se encuentran una mayor adherencia al tratamiento, mayor uso de mascarillas que filtraban muchos otros virus respiratorios, menor exposición a alergenos y una mejor higiene. Además, el hecho de pasar más tiempo en casa también pudo influir.

Ramírez expresó que muchas visitas a emergencias podrían evitarse con solo que el paciente tenga más control de la enfermedad. Como en un inicio se dijo que los pacientes de asma estaban en más riesgo si se infectaban de covid (aunque luego se demostró que esto era más para las personas con asma severa), los asmáticos preferían tener mayores cuidados desde su casa y manejarse allí, con lo que eran más rigurosos con su tratamiento.

Escasos fallecimientos, pero en aumento

Aunque las muertes por asma son muy raras, sí debe lucharse para acabar con ellas. En criterio de Ramírez, aunque no puede establecerse que todas las muertes fueron por personas que no acudieron a los servicios de emergencias, sí refleja la importancia de visitarlos cuando es necesario.

“El aumento en las muertes sí es algo que hay que ver, porque la mortalidad en asma es algo como de salud pública. Es una enfermedad muy prevalente, pero justamente nuestra meta es disminuir y prevenir una crisis fatal, sí es interesante el aumento de fallecimientos pese a la disminución de emergencias”, recalcó el médico.

Para Montero, esta es una llamada de atención para hacer un cuidado integral de la salud, no solo cuando se tiene asma severa, que es la que más expone a los pacientes. Covid-19 demostró que las personas que más se complicaban no eran simplemente las que tenían asma como única enfermedad crónica, usualmente esto se daba cuando tenían más de una, por ejemplo asma, en combinación con obesidad, hipertensión o diabetes. Si estas enfermedades no estaban controladas, la agresividad de una infección con covid-19 era mayor.

De la misma forma, el riesgo de morir de asma y sus complicaciones será mayor para un paciente que tenga más de un mal crónico y no los tenga bajo cuidado y control.

