“La tecnología realmente no es el sentido de esto, no marca mayor diferencia si no forma parte de un sistema bien hecho y con objetivos claros, entonces, la falta de Internet no podía ser una barrera”, aclaró en entrevista con La Nación el guatemalteco Luis Cuevas, quien es especialista en pediatría y epidemiología y es la cabeza de la investigación de la Universidad de Liverpool en Etiopía.