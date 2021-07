Alto consumo de licor causa cáncer de próstata

En esta imagen transrectal puede comprobarse que la sangre fluye normalmente en la próstata En esta imagen puede comprobarse que la sangre fluye normalmente en la próstata. El estudio señaló que el consumo excesivo de alcohol provoca que se desarrolle más rápido un cáncer de próstata altamente agresivo. | EFE

Un estudio realizado por médicos del Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson en Holanda, publicado recientemente en la revista Cancer señaló que el consumo excesivo de alcohol, especialmente de cerveza, provoca que se desarrolle más rápido un cáncer de próstata altamente agresivo, cuyas posibilidades de sobrevivencia son menores del 50%.

La investigación incluyó a más de 10.000 hombres de Holanda, Estados Unidos y Alemania, y encontró que los que bebían mucho, cerca de cuatro copas de licor fuerte, cinco o más días de la semana, tenían más del doble de probabilidades que los que bebían menos de desarrollar esta enfermedad.

“La mayoría de los casos de cáncer de próstata son de bajo grado, es decir, crecen con gran lentitud, y la totalidad de los hombres que los padece vive hasta diez años más. La mayoría de hombres muere de otra cosa. Con el cáncer de próstata de alto grado, la supervivencia a los diez años es de apenas del 50%”, explicó Allan Kristal, director de la investigación.

Más vulnerables. El urólogo costarricense José Ardón indica que aunque en Costa Rica la mortalidad por cáncer de próstata no es tan alta, sí han encontrado diferencias en personas que toman mucho alcohol con un cáncer de próstata más agresivo.

“Es como hablar de dos tipos de cáncer diferentes. El cáncer de próstata más común va tan lento que es mucho más fácil de tratar y de que los pacientes lo sobrevivan. Si el cáncer es el descrito como altamente agresivo, se desarrolla en cuestión de seis meses y es más difícil salvar una vida. No es tan común en Costa Rica, pero se da en casos de hombres con defensas muy bajas o que han tenido problemas con el alcohol”, añadió.

El estudio también determinó que la cerveza es el licor que más riesgo representa para un cáncer de próstata agresivo, pero no se determinaron causas específicas.

“El consumo excesivo de alcohol está relacionado también a otros tipos de enfermedades como cáncer de seno y gástrico, pero este nuevo estudio abre nuevas posibilidades. Seguramente el alcohol acelera el metabolismo de las células cancerosas y esto hace que se desarrolle un cáncer más agresivo”, comentó el endocrinólogo costarricense Jorge Arias.

Interacción. Los investigadores no buscaban determinar el efecto del consumo de alcohol sobre el cáncer de próstata, sino más bien evaluar la eficacia de finasterida, un medicamento que se receta para prevenir y tratar el cáncer de próstata.

Los científicos lo que encontraron es que el consumo excesivo de alcohol reduce el efecto de la finasterida de prevención y tratamiento del cáncer.

“Esto entonces no sólo significa que quienes tienen problemas de alcoholismo son más propensos a este cáncer, si no que los medicamentos que se les recetan no tendrán los mismos efectos. Esto aumenta al doble sus posibilidades de muerte” concluyó Kristal.