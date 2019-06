Vancouver, Canadá. “Cuando la gente piensa en mutilación genital femenina o en que te corten los genitales, se imagina que esto todavía ocurre en zonas rurales muy alejadas, con mucha pobreza, pero no. Yo puedo decir que nunca he vivido la pobreza, mi papá era político, mi mamá tenía una pequeña empresa, y de todas formas yo no me escapé. A muchas niñas en todos los continentes les sigue pasando, por eso tenemos que ponernos a trabajar para detenerlo. Esto no puede verse como una práctica religiosa o cultural, si no como lo que es: un atropello a los derechos humanos, de la mujer y la niñez”.