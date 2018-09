Los funcionarios de los CDC no tienen una cifra exacta de cuántas personas mueren a causa de la influenza cada año. La enfermedad es tan común que no se reportan todos los afectados y no siempre aparece en las actas de defunción. Por lo que los CDC utilizan modelos estadísticos, que son revisados periódicamente, para realizar las estimaciones. Foto con fines ilustrativos. AFP Photo/Leon NEAL/FILES