Sacrifican cinco lobos en parque del Reino Unido tras episodios de violencia extrema

El parque Wildwood Trust, en el condado de Kent, Reino Unido, sacrificó por eutanasia a cinco lobos grises europeos tras una serie de episodios de agresividad severa dentro de la manada. La institución indicó que la medida se aplicó como último recurso luego de una escalada de conflictos que provocó heridas graves con riesgo de vida.

El sitio, ubicado cerca de Herne Bay, albergaba a la pareja adulta, Nuna y Odin, junto con sus tres crías, Minimus, Tiberius y Maximus. Según el equipo del parque, tres de los animales presentaron lesiones de gravedad. La inestabilidad impidió intervenciones seguras y limitó la atención veterinaria adecuada.

La administración del parque explicó que ocurrió una ruptura repentina en la dinámica social del grupo. Este cambio generó un riesgo constante para el bienestar de los lobos. La decisión se tomó tras consultas con especialistas y personal veterinario.

El director general, Paul Whitfield, señaló que los cuidadores intentaron durante un periodo prolongado contener la violencia y mantener la cohesión del grupo. Sin embargo, las condiciones empeoraron y elevaron el peligro.

El parque descartó la separación o traslado de los animales. Indicó que en estructuras sociales complejas como las de los lobos, una reubicación puede aumentar los riesgos. También advirtió que sedar y mover a los ejemplares implicaba peligro tanto para ellos como para el personal.

El estado de salud influyó en la decisión final. Uno de los lobos mostró signos de sepsis, con posibilidad de deterioro rápido y sufrimiento significativo.

La medida provocó reacciones entre visitantes y residentes de la zona. En redes sociales, algunos expresaron tristeza por la pérdida de la manada, considerada una de las principales atracciones del parque. Otros cuestionaron la decisión y criticaron el manejo de animales silvestres en cautiverio. Señalaron que la separación pudo ser una alternativa.

El parque reiteró que la eutanasia se aplicó solo después de agotar todas las opciones disponibles. La institución comunicó que el equipo enfrentó una situación compleja y que la medida buscó evitar mayor sufrimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.