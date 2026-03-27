Ciencia

Sacrifican cinco lobos en parque del Reino Unido tras episodios de violencia extrema

La ruptura en la dinámica de la manada provocó ataques graves y obligó al parque a aplicar eutanasia como última opción

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cinco lobos fueron sacrificados en Kent tras violencia interna. El parque alegó riesgo extremo y falta de alternativas seguras.
Cinco lobos fueron sacrificados en Kent tras violencia interna. El parque alegó riesgo extremo y falta de alternativas seguras. (@wildwoodtrustuk/Instagram)







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