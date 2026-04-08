Ciencia

¿Sabe hasta qué edad es seguro el uso de la chupeta? Esta es la advertencia de una experta

Especialista en odontopediatría explica las consecuencias de mantener la chupeta por mucho tiempo y detalla el cuidado de los dientes

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Por Europa Press
La retirada temprana de la chupeta previene deformaciones en el maxilar. Expertos recomiendan la primera visita dental al año para evitar futuras caries.
La retirada temprana de la chupeta previene deformaciones en el maxilar. Experta recomienda la primera visita dental al año para evitar futuras caries. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Karola G de Pexels)







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