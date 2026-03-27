¿Repetir comidas ayuda a adelgazar? Estudio revela un dato clave sobre la constancia

Un estudio asocia la repetición de comidas con mayor pérdida de peso, aunque expertos insisten en mantener una dieta equilibrada.

Mantener una rutina alimentaria constante puede favorecer la pérdida de peso. Así lo indicó un estudio de la Universidad de Drexel, en Estados Unidos, que analizó el impacto de repetir comidas a lo largo de la semana.

La investigación señaló que la consistencia en la alimentación influye más que la variedad en personas que buscan adelgazar. Los resultados se publicaron en la revista Health Psychology de la Asociación Americana de Psicología.

Menos variación calórica, más resultados

El estudio evaluó a 112 adultos con sobrepeso u obesidad que participaron en un programa de pérdida de peso durante 12 semanas.

Los participantes que repitieron sus comidas y mantuvieron una ingesta calórica estable registraron mejores resultados. Este grupo redujo en promedio un 5,9% de su peso corporal. En contraste, quienes siguieron dietas más variadas perdieron un 4,3%.

Los datos también mostraron que pequeñas variaciones diarias afectan el proceso. Por cada aumento de 100 calorías al día, la pérdida de peso bajó cerca de 0,6% en el periodo analizado.

El comportamiento alimentario influye

Los investigadores explicaron que repetir comidas reduce el esfuerzo mental al decidir qué comer. Esto facilita mantener elecciones saludables.

En un entorno con muchas opciones, varias de ellas ultraprocesadas, la rutina ayuda a evitar decisiones impulsivas. La investigadora principal indicó que sostener hábitos saludables exige autocontrol constante. La repetición convierte esas decisiones en acciones automáticas.

La variedad sigue siendo importante

Especialistas advirtieron que esta estrategia requiere cautela. La variedad de alimentos sigue siendo necesaria para asegurar un adecuado aporte de nutrientes.

El estudio no evaluó la calidad nutricional de las dietas. Por eso, los resultados no sustituyen recomendaciones médicas personalizadas.

Además, la literatura científica indicó que el adelgazamiento sostenible depende de varios factores. Entre ellos destacan el equilibrio alimentario, la actividad física y la regularidad de hábitos.

Una herramienta dentro de un plan integral

Los autores concluyeron que repetir comidas puede servir como herramienta dentro de un plan estructurado. Esto aplica en especial para personas con dificultad para mantener consistencia en su dieta.

Sin embargo, recomendaron que cualquier cambio en la alimentación cuente con la supervisión de profesionales en salud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.