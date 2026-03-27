Ciencia

¿Repetir comidas ayuda a adelgazar? Estudio revela un dato clave sobre la constancia

Repetir comidas podría ayudar a perder peso, según un estudio en Estados Unidos que vincula la constancia alimentaria con mejores resultados en 12 semanas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio asocia la repetición de comidas con mayor pérdida de peso, aunque expertos insisten en mantener una dieta equilibrada.
Un estudio asocia la repetición de comidas con mayor pérdida de peso, aunque expertos insisten en mantener una dieta equilibrada. (Canva stock/Emma Rahmani de corelens / charliepix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCadelgazarbajar de peso
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.