Ciencia

Rayos en Júpiter alcanzan una potencia hasta 100 veces mayor que en la Tierra

Datos de la sonda Juno muestran la intensidad extrema de los relámpagos en Júpiter y abren nuevas preguntas sobre su atmósfera

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Por O Globo / Brasil / GDA
La sonda Juno de la NASA captó el brillo de un rayo dentro de un vórtice cercano al polo norte de Júpiter.
La sonda Juno de la NASA captó el brillo de un rayo dentro de un vórtice cercano al polo norte de Júpiter. (NASA/NASA)







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O Globo

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