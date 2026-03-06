Ciencia

Qué son las ‘moscas volantes’ en la vista y cuándo debe consultar al médico

Pequeñas manchas flotantes en la vista pueden ser un fenómeno común del ojo, pero en algunos casos advierten problemas oculares que requieren revisión médica

Por La Nación / Argentina / GDA
Las moscas volantes son manchas que flotan en la visión. Aunque suelen ser benignas, también pueden alertar sobre desgarros o desprendimiento de retina.
Las moscas volantes son manchas que flotan en la visión. Aunque suelen ser benignas, también pueden alertar sobre desgarros o desprendimiento de retina. (Canva stock/rank minjarez de Pexels/studioroman)







