Qué son las ‘moscas volantes’ en la vista y cuándo debe consultar al médico

Las moscas volantes son manchas que flotan en la visión. Aunque suelen ser benignas, también pueden alertar sobre desgarros o desprendimiento de retina.

Las “moscas volantes” son pequeñas manchas, líneas o puntos oscuros que aparecen de forma repentina en el campo visual. Muchas personas las notan mientras realizan actividades cotidianas. Estas figuras parecen moverse cuando se intenta enfocarlas. En la mayoría de los casos son inofensivas. Sin embargo, también pueden advertir sobre problemas oculares que requieren atención médica.

Un fenómeno visual frecuente

Las moscas volantes aparecen como formas oscuras onduladas o puntos flotantes que se desplazan en la visión. Con frecuencia desaparecen en segundos. Aunque resultan molestas, muchas veces no representan un riesgo.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) explicó que el origen más común es un proceso natural del ojo llamado desprendimiento del vítreo posterior. Este ocurre cuando el gel transparente que llena el interior del ojo cambia su consistencia con el tiempo.

Por qué aparecen estas manchas

El oftalmólogo Daniel Polya, del Royal Australian and New Zealand College of Ophthalmologists, indicó que las moscas volantes se producen por aglutinaciones en las fibras del vítreo.

Estas fibras forman cerca del 80% de la estructura ocular. Cuando las moléculas de colágeno se agrupan, generan pequeñas sombras sobre la retina. El cerebro percibe esas sombras como manchas, puntos o líneas flotantes.

Las moscas volantes suelen verse con mayor claridad al observar superficies claras o brillantes, como el cielo o una pantalla blanca.

Cuándo es importante acudir a revisión

El especialista señaló que la primera aparición de una mosca volante debe motivar una revisión ocular. La evaluación permite descartar problemas más graves.

Si las manchas no son nuevas y no presentan cambios, la persona puede ignorarlas. No obstante, el monitoreo constante resulta recomendable ante cualquier variación.

El riesgo de un problema ocular mayor

Aunque muchas veces el fenómeno es benigno, también puede relacionarse con un desgarro o desprendimiento de retina. Esta condición puede provocar pérdida permanente de la visión si no se atiende a tiempo.

El especialista advirtió que existe un 5% de probabilidad de que se produzca un desgarro en la retina cuando ocurre un desprendimiento del vítreo posterior. Si ese desgarro aparece, el riesgo de un desprendimiento de retina alcanza el 50%.

Ante estos casos, el tratamiento temprano, como la cirugía láser, puede prevenir daños irreversibles en la vista.

Señales de alerta

Las moscas volantes pueden aparecer ocasionalmente sin relación con una enfermedad. No obstante, los especialistas recomiendan consultar cuando:

Surgen por primera vez .

. Se observa un aumento repentino en la cantidad de manchas.

de manchas. Aparecen destellos de luz junto con las manchas.

Una valoración médica permite diferenciar entre un fenómeno común y una urgencia oftalmológica.

