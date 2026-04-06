¿Puede un medicamento común replicar el efecto del ejercicio en pacientes con cáncer?

Científicos descubren que la metformina podría ayudar a pacientes con cáncer de próstata a mantener su salud metabólica cuando la fatiga les impide ejercitarse.

Un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller de la Universidad de Miami determinó que la metformina podría replicar beneficios de la actividad física. Este fármaco para la diabetes podría ayudar en el tratamiento de hombres con cáncer de próstata.

El estudio del Centro Integral del Cáncer Sylvester indica que el medicamento eleva una molécula específica. Esta sustancia se relaciona con el equilibrio de la energía y el control del peso corporal. El proceso ocurre incluso si los pacientes permanecen inactivos.

La revista especializada EMBO Molecular Medicine publicó el trabajo científico. El texto explica que el fármaco podría ayudar contra el estrés metabólico de la terapia hormonal. Esto es vital cuando la fatiga limita el ejercicio.

La actividad física regula el peso y el azúcar en la sangre. También mejora la salud cardiovascular de las personas. Sin embargo, el dolor y la terapia hormonal impiden que muchos pacientes realicen deporte.

El doctor Marijo Bilusic es el primer autor del estudio. Él explicó que la investigación une la ciencia de laboratorio con la clínica. Bilusic aclaró que una pastilla no reemplaza el movimiento físico de la persona.

El hallazgo ofrece información sobre las vías internas del cuerpo. Los expertos ahora comprenden mejor cómo favorecer la salud metabólica durante el proceso oncológico. No se trata de un nuevo biomarcador, sino de mejorar la calidad de vida.

La molécula identificada se denomina N-lactoil-fenilalanina. Los niveles altos de esta sustancia reducen el apetito. Además, este componente mejora el control del peso en los seres humanos.

La metformina eleva esta molécula sin necesidad de esfuerzo físico. Bilusic señaló que este efecto es significativo para quienes sufren síntomas limitantes. El medicamento brinda un apoyo integral al paciente.

La doctora Priyamvada Rai también participó en la investigación. Ella afirmó que la salud metabólica influye en la tolerancia a los tratamientos médicos. El conocimiento de estos procesos ayuda a mantener la resiliencia en los pacientes.