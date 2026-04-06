Ciencia

¿Puede un medicamento común replicar el efecto del ejercicio en pacientes con cáncer?

Investigación en Estados Unidos señala que este fármaco para la diabetes eleva niveles de una molécula clave para el equilibrio energético corporal

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Por Europa Press
Científicos descubren que la metformina podría ayudar a pacientes con cáncer de próstata a mantener su salud metabólica cuando la fatiga les impide ejercitarse.
Científicos descubren que la metformina podría ayudar a pacientes con cáncer de próstata a mantener su salud metabólica cuando la fatiga les impide ejercitarse. (Canva stocks/Bluesnap de Pixabay / Cristian Camilo Estrada de Pexels)







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