Ciencia

¿Por qué recomiendan poner vinagre en la sartén para freír pechuga de pollo? Las razones por las que este truco se ha vuelto viral

El vinagre de manzana puede transformar la textura de la pechuga de pollo y evitar que quede seca durante la cocción

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Por El Universal / México / GDA
Un método simple con vinagre permite obtener pechugas más jugosas y tiernas sin necesidad de largos tiempos de marinado.
Un método simple con vinagre permite obtener pechugas más jugosas y tiernas sin necesidad de largos tiempos de marinado. (Canva Stock/Pixabay / AndreySt de Getty Image)







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