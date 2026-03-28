Por qué los colibríes no se embriagan pese a consumir ‘alcohol’ todos los días

Colibríes ingieren alcohol natural en el néctar y lo metabolizan rápido, lo que evita que se embriaguen pese a su consumo diario.

Un estudio científico reveló que los colibríes consumen diariamente néctar fermentado con alcohol sin mostrar signos de embriaguez. La investigación se publicó el miércoles 25 en la revista Royal Society Open Science y analizó el comportamiento de estas aves frente a distintas concentraciones de etanol.

La investigación estuvo a cargo de científicos de la Universidad de California. El equipo utilizó un comedero instalado por el investigador Robert Dudley. Este punto es visitado a diario por colibríes de la especie Calypte anna. Los expertos detectaron que las aves visitan el comedero con el doble de frecuencia cuando el contenido alcohólico es inferior al 1%. La frecuencia disminuye cuando la concentración sube al 2%.

Según Dudley, los colibríes podrían encontrar en la naturaleza niveles bajos de alcohol, entre 0% y 1%. Esta condición explicaría su preferencia por soluciones con menor contenido alcohólico.

Un segundo experimento analizó las plumas de las aves. Los científicos buscaron etilglucuronídeo, un subproducto del metabolismo del etanol. Los resultados confirmaron que los colibríes ingieren alcohol y lo procesan de forma similar a los humanos.

Cómo llega el alcohol al néctar

El consumo ocurre durante el proceso natural de alimentación. Los colibríes se desplazan de flor en flor para beber néctar y polinizar plantas. En ese recorrido, ingieren pequeñas cantidades de alcohol.

Este alcohol proviene de la fermentación de azúcares del néctar por acción de levaduras. El proceso genera un contenido alcohólico cercano a 1/10. Aunque la cifra es baja, el impacto depende de la cantidad ingerida.

Los colibríes consumen entre 50% y 150% de su peso corporal en néctar cada día. Esta ingesta equivale a unos 0,2 gramos de etanol por kilogramo de peso. En términos comparativos, representa una dosis similar a la que consumiría un ser humano.

Metabolismo acelerado evita la embriaguez

Los investigadores señalaron que el rápido metabolismo de los colibríes impide la acumulación de alcohol en la sangre. Estas aves queman energía a gran velocidad, lo que reduce posibles efectos intoxicantes.

El científico Aleksey Maro explicó que el organismo de los colibríes procesa rápidamente todo lo que consumen. Sin embargo, indicó que aún se desconoce el impacto completo del etanol en su comportamiento o apetito.

Además del alcohol, el néctar contiene otras sustancias como nicotina y cafeína. Estas sí generan efectos en los animales. Este dato sugiere que el etanol también podría tener funciones adicionales más allá de la estimulación.

Cuánto alcohol consumen otras especies

El equipo analizó 29 especies de plantas. De ellas, 26 presentaron niveles detectables de etanol. Con estos datos, los científicos estimaron el consumo diario en distintas especies.

La musaraña arborícola de cola de pluma registró el mayor consumo con 1,4 g/kg al día. La abeja europea presentó el menor nivel con 0,05 g/kg/día.

En el caso de los colibríes, el consumo alcanzó hasta 0,30 g/kg/día cuando se alimentan en comederos con azúcar fermentada. Esta cifra supera el efecto del néctar natural en flores.

Los investigadores concluyeron que existen adaptaciones fisiológicas al consumo de etanol en distintas especies. Estas respuestas varían según el organismo y su metabolismo.

El estudio planteó que los efectos del alcohol en humanos no representan el comportamiento de todos los animales. También abrió la posibilidad de nuevas investigaciones sobre los efectos nutricionales del etanol en la fauna.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.