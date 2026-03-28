Ciencia

Por qué los colibríes no se embriagan pese a consumir ‘alcohol’ todos los días

Investigación científica explica cómo estas aves procesan el etanol presente en el néctar sin sufrir efectos de intoxicación

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Por O Globo / Brasil / GDA
17/07/2024 La Fortuna de San Carlos. Vistas del Arenal Adventure Park, rodeado de exhuberante belleza natural ofrece diversas opciones de aventura. Pero los visitantes tienen asegurada, además, la posibilidad de desestresarse observando gran cantidad de aves, especialmente colibríes, así como disfrutar de un maravilloso jardín poblado de mariposas. Foto: Rafael Pacheco Granados
Colibríes ingieren alcohol natural en el néctar y lo metabolizan rápido, lo que evita que se embriaguen pese a su consumo diario. (Rafael Pacheco Granados)







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O Globo

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