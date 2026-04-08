¿Por qué la NASA usa computadoras con Windows 8 en Artemis II? La decisión revela una clave crítica

Artemis II utilizará equipos con Windows 8. La NASA busca minimizar riesgos con tecnología ya validada en misiones espaciales.

La misión Artemis II, que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar, incluye una decisión que llama la atención. La tripulación utilizará computadoras con Windows 8, un sistema que dejó de ser relevante en la Tierra hace años. La elección no responde a un atraso. Responde a una estrategia centrada en la seguridad y la confiabilidad.

En el espacio, el margen de error es mínimo. La NASA prioriza sistemas que ya demostraron estabilidad. La nave Orión incorpora tecnología avanzada en sus funciones críticas. Sin embargo, los equipos de uso personal siguen otro criterio. En ese entorno, la estabilidad supera la novedad.

Tecnología probada antes que innovación reciente

Los dispositivos que viajarán en Artemis II se seleccionaron años atrás. En ese momento, el calendario del programa proyectaba un lanzamiento cercano. La NASA optó por equipos que ya operaban en la Estación Espacial Internacional. Esa continuidad redujo incertidumbre.

Con los retrasos del programa, los equipos envejecieron antes del vuelo. Aun así, sustituirlos no resultó viable. Cambiar tecnología en misiones espaciales implica procesos complejos y prolongados.

Equipos de apoyo, no sistemas críticos

Los computadores con Windows 8 no controlan la nave. Cumplen funciones de apoyo para la tripulación. Así lo explicó el gerente de integración del programa Orión, Jason Hutt.

Los sistemas esenciales funcionan de forma independiente. Esto permite mantener los dispositivos personales sin actualizaciones constantes. La condición es cumplir estándares de confiabilidad.

Cambiar tecnología implica más riesgo

Modificar un componente obliga a repetir procesos de certificación. Cada equipo debe superar pruebas extremas. Debe resistir vibraciones del lanzamiento. Debe operar con radiación. Debe funcionar en el vacío.

Ese proceso requiere tiempo y recursos. Puede extenderse por años. Por esa razón, la industria aeroespacial mantiene sistemas ya validados. Cambiarlos introduce nuevos riesgos.

Además, muchas aplicaciones de los astronautas se diseñaron para esas plataformas. Migrarlas a sistemas recientes exige ajustes. También abre la posibilidad de fallos.

Una lógica distinta a la del consumo

En la Tierra, la tecnología se reemplaza con rapidez. En el espacio, la lógica es distinta. La prioridad es que cada componente funcione como se espera.

Lo que parece obsoleto puede ser una ventaja. La decisión de usar Windows 8 refleja una gestión enfocada en el control del riesgo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.