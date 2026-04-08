Ciencia

¿Por qué la NASA usa computadoras con Windows 8 en Artemis II? La decisión revela una clave crítica

La misión Artemis II prioriza tecnología probada sobre sistemas modernos para garantizar estabilidad en condiciones extremas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Artemis II utilizará equipos con Windows 8. La NASA busca minimizar riesgos con tecnología ya validada en misiones espaciales.
Artemis II utilizará equipos con Windows 8. La NASA busca minimizar riesgos con tecnología ya validada en misiones espaciales. (Wikimedia Commons/NASA)







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