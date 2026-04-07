Poner vinagre a la sartén para cocinar pechuga de pollo: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Un método simple con vinagre permite obtener pechugas más jugosas y tiernas sin necesidad de largos tiempos de marinado.

La pechuga de pollo es una de las proteínas más utilizadas en la cocina diaria. Su bajo contenido de grasa la convierte en una opción saludable. Sin embargo, su cocción presenta un reto frecuente: puede quedar seca o dura.

Ante este problema, existe un método sencillo que gana popularidad. Consiste en usar vinagre de manzana durante la cocción. Este ingrediente permite mejorar la textura de la carne sin procesos complejos.

¿Qué función cumple el vinagre en la cocina?

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que actúa como conservante y potenciador de sabor. Así lo explicó la dietista Cristina Burgos, integrante de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

En el caso del vinagre de manzana, su composición incluye enzimas, antioxidantes y minerales como sodio y potasio. Estos elementos ayudan a ablandar la carne. El resultado es una pechuga más tierna y jugosa.

La Fundación Española de la Nutrición indicó que la pechuga es una de las partes más magras del pollo. Esta condición provoca que se reseque con facilidad durante la cocción.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que los ácidos del vinagre modifican la estructura de las proteínas. Este efecto mejora la textura final del alimento.

Un método simple con vinagre permite obtener pechugas más jugosas y tiernas sin necesidad de largos tiempos de marinado. (John Durán)

¿Para qué sirve agregar vinagre al sartén?

El uso más común del vinagre es en marinadas. Se mezcla con aceite de oliva, ajo y especias. Luego se deja reposar la carne durante varias horas.

No obstante, existe una alternativa más rápida. Consiste en añadir una pequeña cantidad de vinagre directamente al sartén antes o durante la cocción.

Este método permite que los ácidos actúen de inmediato sobre las proteínas. Así se logra una pechuga más suave sin necesidad de largos tiempos de preparación.

Según el blog gastronómico Börekdys, cocinar proteínas con vinagre de manzana también favorece la digestión. Esto representa un beneficio adicional para la salud.

Un truco simple para mejores resultados

Aplicar vinagre en el sartén se presenta como una solución práctica. No requiere pasos complejos. Tampoco demanda ingredientes adicionales.

Este recurso permite mejorar la textura de la pechuga de pollo en pocos minutos. Se convierte en una opción útil para quienes buscan resultados rápidos en la cocina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.