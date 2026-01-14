Pez cinta boreal aparece a pocos metros de la superficie en California y sorprende a científicos

Un buzo registró en California a un raro pez de la zona crepuscular. Científicos confirmaron que fue el segundo avistamiento del rey del salmón en 2025.

Un ejemplar extremadamente raro del pez cinta boreal, conocido como rey del salmón, apareció cerca de la costa de California y fue fotografiado por un buzo en la bahía de Monterey.

El avistamiento ocurrió el 30 de diciembre, frente a la playa McAbee, en un punto donde la profundidad apenas alcanzó 4,6 metros, una condición inusual para esta especie de aguas profundas.

El pez, cuyo nombre científico es Trachipterus altivelis, habita de forma habitual en la zona crepuscular del océano, entre los 200 y 1.000 metros bajo la superficie. Ese ecosistema se considera uno de los menos explorados del planeta debido a su difícil acceso.

El encuentro quedó registrado por el buzo Ted Judah, quien detectó una figura plateada y alargada que se desplazó paralela a la costa. Ante la sorpresa, tomó varias fotografías y las publicó en redes sociales con el objetivo de identificar al animal.

Las imágenes llamaron la atención de especialistas del Acuario de la Bahía de Monterey. Un biólogo marino compartió el material con ictiólogos de California, quienes confirmaron que se trataba del rey del salmón. Este registro correspondió al segundo avistamiento documentado en 2025.

Durante la observación, el pez mantuvo una conducta evasiva. Según la descripción del buzo, el animal se orientó de manera constante para mostrar solo su perfil más delgado, lo que dificultó una vista lateral completa.

El nombre común del pez tiene origen cultural. De acuerdo con información del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), el término rey del salmón proviene del pueblo indígena makah, asentado en la costa noroeste del Pacífico. Esa comunidad atribuye a la especie la función simbólica de guiar a los salmones hacia sus zonas de desove.

La zona crepuscular alberga otras especies adaptadas a condiciones extremas de presión y baja luminosidad. Entre ellas figuran peces linterna, peces víbora y peces pescadores, conocidos por sus características físicas llamativas y mecanismos de supervivencia en aguas profundas.

