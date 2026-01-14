Ciencia

Pez cinta boreal aparece a pocos metros de la superficie en California y sorprende a científicos

El pez, que suele vivir entre 200 y 1.000 metros bajo el mar, fue fotografiado por un buzo en la bahía de Monterey y confirmado por especialistas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un buzo registró en California a un raro pez de la zona crepuscular. Científicos confirmaron que fue el segundo avistamiento del rey del salmón en 2025.
Un buzo registró en California a un raro pez de la zona crepuscular. Científicos confirmaron que fue el segundo avistamiento del rey del salmón en 2025. (Ted Judah/iNaturalist)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCaliforniapezpez cinta boreal
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.