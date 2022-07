Pelo de cola de elefante revela lo que come

Londres. EFE. Los pelos de la cola del elefante africano aportan a los científicos pistas vitales para conocer su vida y su alimentación, según un estudio publicado en la revista Proceeding of the National Academy of Sciences .

La investigación, a cargo de la Reserva Nacional de Samburu en Kenia, señala que los expertos pueden analizar los pelos de los elefantes y saber qué han comido, lo que puede ayudar a mejorar las estrategias de conservación de estos.

En el estudio, se analizaron los casos de siete elefantes a los que se les colocó un collar con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), lo que permitió seguir de cerca sus movimientos a través de satélite.

Casi todos los elefantes analizados -a los que se les extrajo pelo tras ser inmovilizados con dardos- pasaron gran parte del tiempo en las áridas zonas de Samburu (Kenia), comiendo de árboles y matas, pero en la temporada de lluvias cambiaron por pastos.