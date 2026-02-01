Ciencia

Parásito cerebral que infecta a un tercio de la población mundial no permanece inactivo, según estudio

Investigadores identificaron que los quistes del ‘Toxoplasma gondii’ funcionan como sistemas dinámicos con parásitos especializados

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La toxoplasmosis crónica ya no se explica por parásitos dormidos. Un estudio muestra quistes activos con funciones distintas.
La toxoplasmosis crónica ya no se explica por parásitos dormidos. Un estudio muestra quistes activos con funciones distintas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGparásitoparásito cerebraltoxoplasmosis
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.