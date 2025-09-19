Ciencia

¿Para qué una supercomputadora? Astrónomos quieren cartografiar el universo en minutos con una computadora portátil normal

Un emulador basado en inteligencia artificial replica con precisión modelos cosmológicos complejos y puede ejecutarse en máquinas comunes

Por O Globo / Brasil / GDA
Effort.jl simula estructuras del universo en minutos desde una computadora común, sin perder precisión frente a modelos complejos.
Effort.jl simula estructuras del universo en minutos desde una computadora común, sin perder precisión frente a modelos complejos. (O Globo/DESI/DOE/KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/R. Proctor)







