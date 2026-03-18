Ciencia

OMS lanza alerta sobre el futuro de las vacunas en el 2026: ¿Qué está en riesgo?

Expertos de la Organización Mundial de la Salud señalan que la información distorsionada y las crisis económicas ponen en riesgo la inmunización global

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Por AFP
Los programas de vacunación enfrentan retos por noticias falsas y falta de presupuesto. La OMS reafirma que las dosis no causan autismo.
Los programas de vacunación enfrentan retos por noticias falsas y falta de presupuesto. La OMS reafirma que las dosis no causan autismo. (Canva stocks/Ivan S de Pexels / Karola G de Pexels)







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