OMS lanza alerta sobre el futuro de las vacunas en el 2026: ¿Qué está en riesgo?

Los programas de vacunación enfrentan retos por noticias falsas y falta de presupuesto. La OMS reafirma que las dosis no causan autismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles sobre amenazas graves que enfrentan los programas globales de inmunización.

El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la entidad señaló que la desinformación y la falta de dinero para investigar ponen en peligro la salud pública.

Los expertos celebraron su reunión semestral la semana anterior para analizar la situación de fármacos contra el covid-19 y la fiebre tifoidea. Según el comunicado del grupo, la información distorsionada destruye la confianza de las personas en la medicina preventiva.

Kate O’Brien, directora de inmunización de la OMS, explicó que el mundo vive cambios profundos por culpa de conflictos y crisis económicas. Ella indicó que existe un riesgo real de retroceso en los avances logrados hasta ahora.

La funcionaria teme que algunas naciones dejen de financiar sus esquemas básicos por las restricciones en sus presupuestos.

La organización desmintió de nuevo los mensajes que vinculan los fármacos con el autismo, tras declaraciones de figuras políticas en Estados Unidos.

O’Brien fue enfática al decir que las vacunas nunca provocaron ese trastorno. Ella recordó que estas sustancias salvaron a 154.000.000,00 de seres humanos durante los últimos 50 años.

Por otro lado, la OMS vigila con preocupación la transmisión del virus de la poliomielitis en Pakistán y Afganistán. Anthony Scott, presidente del SAGE, mencionó que la guerra en Oriente Medio facilitaría una nueva propagación de esta enfermedad. Esto complicaría la meta de eliminar el virus por completo del planeta.

Sobre el covid-19, el grupo de expertos sugirió vacunar a los grupos con mayor riesgo cada seis meses.

La recomendación surgió porque la protección del cuerpo disminuye después de ese tiempo. La lucha contra las noticias falsas será la prioridad número uno para la institución durante el resto del 2026.