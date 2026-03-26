Ciencia

Mosquitos no eligen al azar: estudio revela qué los atrae y cómo evitar picaduras

La ciencia identifica los estímulos que guían a los mosquitos y plantea nuevas estrategias para evitar picaduras en humanos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación demuestra que mosquitos siguen señales visuales y químicas. Ropa clara y repelentes ayudan a reducir el riesgo.
Investigación demuestra que mosquitos siguen señales visuales y químicas. Ropa clara y repelentes ayudan a reducir el riesgo. (Canva Stock/Travelarium / Concrete Supply Co.)







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O Globo

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