Mosquitos no eligen al azar: estudio revela qué los atrae y cómo evitar picaduras

Un estudio científico publicado en la revista Science Advances determinó que los mosquitos no buscan a los humanos de forma aleatoria. Su vuelo responde a estímulos específicos. El hallazgo abre la puerta a mejorar las estrategias de protección contra estos insectos.

La investigación utilizó un sistema de rastreo tridimensional por infrarrojo. Esta tecnología permitió registrar con precisión la posición y velocidad de los mosquitos en tiempo real. A partir de millones de datos, los científicos desarrollaron un modelo matemático basado en aprendizaje bayesiano. Este modelo predice cómo reaccionan los insectos ante distintos estímulos.

Uno de los experimentos evidenció una clara preferencia por colores oscuros. Un voluntario vistió una prenda dividida en blanco y negro. Ambos lados emitieron la misma cantidad de CO₂ y olores. Aun así, los mosquitos se concentraron en la zona oscura.

El resultado indica que el contraste visual guía el vuelo. La visión no solo ayuda a ubicar al objetivo. También influye en la decisión de acercarse. Además, cuando los estímulos visuales se combinan con el CO₂, el comportamiento de búsqueda se intensifica. Los insectos mantienen trayectorias más estables y directas.

El estudio también observó cambios en la velocidad. Los mosquitos desaceleran cerca del cuerpo humano. Esto ocurre con mayor frecuencia en la cabeza. Las trayectorias se vuelven más densas en estas áreas. Este patrón refleja la integración de múltiples señales sensoriales antes del aterrizaje.

Con estos datos, los investigadores diseñaron un modelo predictivo de trayectorias. La herramienta permite simular el comportamiento en distintos escenarios. Así se puede entender mejor cómo responden los mosquitos a cambios en su entorno.

Los resultados sugieren que las estrategias de control pueden mejorar. La manipulación de estímulos aumentaría la eficacia de trampas y tecnologías. Esto ayudaría a reducir la población de mosquitos.

En la vida diaria, el estudio respalda medidas concretas. El uso de ropa clara reduce la atracción visual. También se recomienda limitar la exposición en espacios abiertos. El CO₂ de la respiración aumenta el enfoque del mosquito.

El uso de repelentes sigue como una de las medidas más efectivas. También ayudan las prendas que cubren brazos y piernas. Los ventiladores y corrientes de aire dispersan señales como el CO₂. Estas acciones dificultan el vuelo de los insectos. La combinación de medidas reduce el riesgo de picaduras.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.