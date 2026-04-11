Ciencia

Misterio bajo el Támesis: Reino Unido retirará mástiles de naufragio con 1.400 toneladas de explosivos

Autoridades británicas activan plan millonario para reducir riesgos en un barco hundido con explosivos de la Segunda Guerra Mundial

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Por O Globo / Brasil / GDA
Reino Unido retirará mástiles de un naufragio con explosivos en el Támesis ante riesgos de colapso y posibles ataques con drones.
Reino Unido retirará mástiles de un naufragio con explosivos en el Támesis ante riesgos de colapso y posibles ataques con drones. (Clem Rutter, Rochester, Kent/Wikimedia Commons)







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