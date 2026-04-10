Misterio bajo el mar: buscan restos de un naufragio de hace 225 años en Dinamarca

Equipo arqueológico recupera piezas y restos humanos del Dannebroge mientras avanzan obras que amenazan el sitio.

Una expedición arqueológica en Dinamarca intenta recuperar vestigios del buque de guerra Dannebroge, hundido hace 225 años tras una explosión durante la Batalla de Copenhague. Se trata del primer estudio que analiza el contexto arqueológico completo del naufragio.

El barco se hundió el 2 de abril de 1801 y el hallazgo ocurrió en 2025. Los restos aparecieron en el fondo del puerto mientras un equipo realizaba un mapeo previo a una obra solicitada por el Museo de Barcos Vikingos de Roskilde.

En la zona se construye la isla artificial Lynetteholm, un proyecto diseñado para proteger Copenhague de inundaciones y tormentas. La primera fase se prevé para 2029.

Excavación contrarreloj bajo el agua

El avance de la obra obliga a los arqueólogos a trabajar contra el tiempo. Las labores de construcción continúan. Esto implica que inmersiones, excavaciones y recuperación de piezas se realicen de forma simultánea.

Si el proyecto se entrega en 2029, los restos del Dannebroge quedarán inaccesibles. Esta situación limita el margen para documentar el naufragio.

Desde finales de 2025, los investigadores localizaron dos cañones, objetos personales y restos humanos. Entre los artículos hay zapatos y pipas de arcilla.

El especialista Otto Uldom indicó que encontraron una mandíbula inferior humana y costillas. Estos restos pertenecen a una víctima que figuraba como desaparecida.

Una expedición analiza por primera vez el contexto arqueológico del barco hundido en 1801 durante la Batalla de Copenhague. (Museo de Barcos Vikingos/Museo de Barcos Vikingos)

Un episodio clave de las Guerras Napoleónicas

La Batalla de Copenhague enfrentó a Dinamarca contra Gran Bretaña durante las Guerras Napoleónicas. El Dannebroge estaba anclado en el puerto. Formaba parte de la línea de defensa danesa-noruega.

El combate duró varias horas. Dejó miles de bajas, en su mayoría del lado danés.

Aunque el conflicto es conocido en libros de historia y arte, existen pocas evidencias físicas. Las expediciones actuales representan el primer análisis arqueológico integral de restos humanos vinculados a la batalla.

El investigador Morten Johansen señaló que aún se desconoce cómo era la experiencia a bordo durante el ataque. Indicó que el estudio de los restos podría aportar respuestas.

Próximos pasos de la expedición

El equipo busca extraer la mayor cantidad posible de artefactos en los próximos meses. Utiliza escaneo 3D, registros fotográficos y levantamientos topográficos para documentar cada hallazgo.

La restauración completa del barco se considera un objetivo complejo y casi inviable.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.