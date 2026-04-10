Ciencia

Misterio bajo el mar: buscan restos de un naufragio de hace 225 años en Dinamarca

Arqueólogos buscan restos del naufragio del Dannebroge en Dinamarca. La investigación enfrenta baja visibilidad y presión por obras en el puerto

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Por O Globo / Brasil / GDA
Equipo arqueológico recupera piezas y restos humanos del Dannebroge mientras avanzan obras que amenazan el sitio.
Equipo arqueológico recupera piezas y restos humanos del Dannebroge mientras avanzan obras que amenazan el sitio. (Museo de Barcos Vikingos/Museo de Barcos Vikingos)







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