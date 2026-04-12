Ciencia

Misión Juice revela detalles inéditos sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS

La misión europea detectó vapor de agua, colas extensas y un comportamiento inesperadamente común en el objeto interestelar

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Por Jailine González Gómez
La cámara JANUS de Juice fotografió al 3I/Atlas a 66 millones de kilómetros y los equipos estudian sus datos.
La cámara JANUS de Juice fotografió al 3I/Atlas a 66 millones de kilómetros. Datos revelan actividad intensa tras su paso cercano al Sol. (Daniel Resa/Daniel Resa)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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