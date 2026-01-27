Ciencia

México descubre una tumba zapoteca de 1.400 años, su hallazgo arqueológico más importante de la última década

Descubierta en Oaxaca y fechada en el año 600 de nuestra era, la tumba destaca por su conservación y su riqueza simbólica

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El INAH investiga una tumba zapoteca milenaria en Oaxaca, considerada el hallazgo arqueológico más relevante de México en diez años.
El INAH investiga una tumba zapoteca milenaria en Oaxaca, considerada el hallazgo arqueológico más relevante de México en diez años. (Luis Gerardo Peña Torres/INAH)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaMéxico
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.