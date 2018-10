“En realidad no es por falta de demanda que no hay un metro (en San José). Aquí hay un tema de decisiones importantes que hay que tomar a nivel político y que hay que alinear con un proyecto de Estado, no de esta administración, sino un compromiso de corto, mediano y largo plazo”, dijo la urbanista a La Nación durante una reciente visita que hizo al país, para participar del primer Congreso Internacional de Sostenibilidad, Ecología y Evolución (SEE).