“Empecé a hacer esculturas hace más de 35 años. Yo era soldador en el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, en Tillarán, y viendo que ahí quedaban muchos desechos industriales empecé a hacer figuras con base en esos metales. Me impresionaba ver ese montón de piezas y objetos a los que no se les daba buen uso, así que en los ratos libres me ponía a armar algunas figuras”, recordó.