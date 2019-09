Seamos claros: por ahora no existe una solución real a la contaminación de los plásticos. Sobre todo porque no dejamos de usarlos. Y tiene sentido: son un invento que vino a ayudarnos en los años 50, y no se vale ‘criminalizar’ todos los plásticos. Pero sí debemos reconocer que algunos son innecesarios y que podríamos retirarlos o disminuirlos de nuestra vida diaria. Por ejemplo las pajillas, los cubiertos desechables, las botellas desechables, etcétera.