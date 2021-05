“Una de las cosas interesante de Twitter y Facebook es que crean un falso activismo ambiental. Hoy la gente se jacta y me dice: ‘Yo tuitié sobre eso”. Y yo les digo: ¿ah sí? ¿tuiteó sobre eso? ¿De verdad? ¡Seguramente algo ocurrió en la Vía Láctea porque tuiteaste de eso! Yo trato de recordarle a la gente joven que pone algo en Facebook (sobre ambiente) que ese problema no está en Facebook, está en su cara. No está en el chat, está en el Congreso de Estados Unidos. Así que sálgase de Facebook y hable de ambiente cara a cara con alguien. Porque eso es lo que realmente está ocurriendo. Lo que está ocurriendo no es online”, dijo el periodista del New York Times, Tom Friedman en una ponencia organizada por Conservación Internacional (CI).