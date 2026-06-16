Ciencia

Logran filmar por primera vez al tiburón duende en su hábitat natural y el hallazgo amplía lo que se sabía de la especie

Dos expediciones en el océano Pacífico captaron imágenes inéditas del escurridizo tiburón duende y revelaron nuevos datos sobre su distribución y profundidad máxima

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Por O Globo / Brasil / GDA
Dos expediciones en el Pacífico lograron registrar al tiburón duende en libertad y ampliaron el conocimiento científico sobre esta rara especie.
Dos expediciones en el Pacífico lograron registrar al tiburón duende en libertad y ampliaron el conocimiento científico sobre esta rara especie. (Ocean Exploration Trust, Nautilus Live/University of Hawaiʻi System)







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O Globo

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