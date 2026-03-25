Ciencia

La semilla que refresca y fortalece la masa muscular: clave para una alimentación saludable en época de calor

Especialista revela qué alimentos ayudan a hidratar, evitar calorías ocultas y cuidar la masa muscular durante épocas de altas temperaturas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un nutricionista detalla cuáles alimentos refrescan de verdad, desmonta mitos sobre helados y cerveza y explica el impacto del alcohol y las frutas.
Un nutricionista detalla cuáles alimentos refrescan de verdad, desmonta mitos sobre helados y cerveza y explica el impacto del alcohol y las frutas. (Canva stock/Mustafa Akın de Pexels/Prostock-studio)







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