La semilla que refresca y fortalece la masa muscular: clave para una alimentación saludable en época de calor

Un nutricionista detalla cuáles alimentos refrescan de verdad, desmonta mitos sobre helados y cerveza y explica el impacto del alcohol y las frutas.

El nutricionista Diego Sívori explicó cuál es la opción alimentaria que permite refrescar el cuerpo sin descuidar la masa muscular. Durante su participación en LN+, indicó que las legumbres frías cumplen ese objetivo y aportan beneficios nutricionales relevantes.

El especialista señaló que este tipo de alimentos ayuda a mantener el equilibrio entre hidratación y nutrición. Además, recomendó incorporarlos en la dieta diaria durante épocas de altas temperaturas.

Sívori también destacó el papel del arroz blanco como un alimento de fácil digestión. Indicó que existe la creencia de que los carbohidratos son difíciles de procesar. Sin embargo, afirmó que el arroz resulta uno de los productos más simples para el organismo.

Explicó que esta recomendación también aplica para la pasta, siempre que se eviten acompañamientos como quesos, salsas y embutidos. Según detalló, estos ingredientes aumentan el contenido calórico de las comidas.

Calorías y percepción de los alimentos

El nutricionista aclaró que la temperatura de los alimentos no define su aporte energético. Señaló que un alimento frío no siempre tiene menos calorías.

Como ejemplo, mencionó el helado. Indicó que, pese a su efecto refrescante, el cuerpo transforma cerca del 70% de sus calorías en calor corporal y el 30% en energía. Por esta razón, afirmó que su consumo no contribuye a refrescar el organismo.

Los tres mitos más comunes

Sívori identificó tres productos que muchas personas consumen con la idea de refrescarse: helado, cerveza y papas fritas. Explicó que estos alimentos generan el efecto contrario.

Sobre las papas fritas, señaló que combinan carbohidratos, grasas y textura crujiente. Esta mezcla activa zonas del cerebro asociadas al placer. Por ello, aumenta la probabilidad de consumo excesivo.

Alcohol y resaca

El especialista también abordó el impacto del alcohol en el organismo. Indicó que las bebidas con mayor coloración generan más probabilidad de resaca. Mencionó que los aperitivos son un ejemplo frecuente en esta época.

Explicó que el exceso de alcohol incrementa la ingesta calórica. Esto provoca que el cuerpo almacene el excedente como grasa abdominal.

Añadió que una cerveza y una copa de vino tienen valores calóricos similares. Sin embargo, la cerveza produce mayor sensación de inflamación.

Frutas de temporada y azúcar

Sívori recomendó el consumo de sandía y melón por su alto contenido de agua. Indicó que estas frutas aportan hidratación, fibra y sensación de saciedad.

Sobre el azúcar, explicó que una porción de sandía contiene menos azúcar que un caramelo. Esto la convierte en una opción adecuada dentro de una dieta equilibrada.

Como alternativa saludable, sugirió congelar uvas. Este método permite obtener un snack refrescante sin alto contenido calórico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.