Ciencia

La diabetes en perros avanza en silencio: señales aparecen cuando el daño ya es grave

El sobrepeso en mascotas dificulta detectar la diabetes a tiempo y aumenta el riesgo de complicaciones severas en perros y gatos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El exceso de peso en mascotas eleva casos de diabetes, una enfermedad que suele detectarse tarde y afecta su calidad de vida.
El exceso de peso en mascotas eleva casos de diabetes, una enfermedad que suele detectarse tarde y afecta su calidad de vida. (Canva stock/roberto bondia de Getty Images/Lis Faino de Getty Images)







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