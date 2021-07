Judíos ultraortodoxos boicotean cibersitios israelíes

Jerusalén (AP). Influyentes rabinos ultraortodoxos en Israel han encontrado un nuevo enemigo en el mundo decididamente profano de la Internet: promueven el boicot de los cibersitios de su propia comunidad, a los que acusan de diseminar habladurías, calumnias... basura y abominaciones.

Es el estallido más reciente de la sorda batalla de los rabinos de la comunidad ultraortodoxa, o haredi, para conservar su influencia sobre cientos de miles de feligreses en una era en que las fuerzas de la tecnología adquieren un poder creciente.

Los portales ultraortodoxos no contienen el material chabacano que suele ser el blanco tradicional de la ira rabínica, pero los sitios publican artículos sobre política, economía, salud y religión que incluyen polémicas con aportes irreverentes y no controlados de los lectores, así como críticas directas a la autoridad de los rabinos.

En respuesta a un informe reciente sobre presuntos sobornos en una escuela ultraortodoxa en Tel Aviv, un lector colocó una foto de los tres monos sabios -no oír, no ver, no hablar el mal-, a los que comparó con las autoridades municipales, escolares y religiosas.

Otro lector, en un comentario acerca de un pleito que pasó de una corte religiosa a un tribunal civil, vaticinó que el haredibán -un juego de palabras con Talibán- perdería autoridad en la comunidad.

Los comentarios anónimos son un soplo de aire en el mundo intensamente enclaustrado de los 650.000 haredim -temerosos de Dios- israelíes. Viven en enclaves por todo el país y tienen sus propias escuelas. Estas comunidades, reconocibles por los hombres barbudos con sacones negros y sombreros de ala ancha, tienen contactos mínimos con el mundo exterior.

Los rabinos ultraortodoxos se han esforzado por levantar muros entre su comunidad y el mundo exterior, así que la tecnología es uno de los principales campos de batalla.

La televisión está prohibida en muchos hogares ultraortodoxos. Los teléfonos celulares deben tener filtros cásher para impedir que se acceda con ellos a sitios con sexo u otros materiales objetables.

En un caso tristemente célebre, la familia del gran rabino sefardí Shlomo Amar hizo secuestrar a un joven de 17 años, lo amenazó con un cuchillo y le dio una paliza por conocer a la hija del rabino mediante el chateo por internet y luego encontrarse con ella sin supervisión, un tabú para los ultraortodoxos.