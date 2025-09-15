Ciencia

Jirafa con enfermedad nasal crónica aprende a usar inhalador

Durante años, veterinarios de Reino Unido entrenaron a una jirafa con afección nasal, para que reciba tratamiento sin estrés ni medicamentos orales

Por O Globo / Brasil / GDA
Veterinarios diseñaron un inhalador especial para una jirafa con enfermedad nasal crónica en Reino Unido tras años de entrenamiento.
Veterinarios diseñaron un inhalador especial para una jirafa con enfermedad nasal crónica en Reino Unido.







