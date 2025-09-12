Hombre encuentra una daga de 3.500 años de antigüedad durante caminata con su familia

Un transeúnte descubrió un puñal de 3.500 años en Nordhausen, Alemania, que será restaurado y mostrado en un museo.

Un puñal de la Edad de Bronce con 3.500 años de antigüedad salió a la superficie en el distrito de Nordhausen, Alemania, tras varias jornadas de intensas lluvias.

El hallazgo ocurrió mientras un hombre caminaba con su familia en la localidad de Gudersleben.

El objeto corresponde a un puñal con espiga en placa, diseñado con varillas planas que se ensanchaban en la parte superior y que solía tener dos orificios para remaches en los que se fijaba el mango.

Como los mangos se elaboraban con materiales orgánicos como hueso, cuerno o madera, generalmente solo sobrevivían las hojas metálicas.

Expertos explicaron que es poco común encontrar piezas tan bien conservadas y atribuyeron la aparición a la erosión del suelo provocada por las lluvias.

El descubridor, identificado como Maik Böhner, avisó de inmediato a la municipalidad, que notificó al Escritorio Estatal de Preservación de Monumentos y Arqueología de Turingia.

Actualmente, el puñal permanece bajo resguardo de esa institución, donde será sometido a un proceso de limpieza, análisis y conservación.

Una vez concluido, se exhibirá en el Museo de Historia Local de Ellrich, en Alemania.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.