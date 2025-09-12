Ciencia

Hombre encuentra una daga de 3.500 años de antigüedad durante caminata con su familia

El objeto de la Edad de Bronce apareció en la superficie del distrito de Nordhausen, Alemania

Por O Globo / Brasil / GDA
Un transeúnte descubrió un puñal de 3.500 años en Nordhausen, Alemania, que será restaurado y mostrado en un museo.
Un transeúnte descubrió un puñal de 3.500 años en Nordhausen, Alemania, que será restaurado y mostrado en un museo.







