Hombre buscaba un martillo perdido en su patio y encuentra antiguo tesoro romano valuado en $46,6 millones

Un agricultor pidió ayuda para encontrar una herramienta perdida y el resultado fue un descubrimiento arqueológico de alcance mundial en suelo británico

Por O Globo / Brasil / GDA
Una búsqueda doméstica condujo al hallazgo de miles de monedas y joyas romanas del siglo 5 d. C., hoy consideradas un tesoro histórico clave del Reino Unido.
Una búsqueda doméstica condujo al hallazgo de miles de monedas y joyas romanas del siglo 5 d. C., hoy consideradas un tesoro histórico clave del Reino Unido. (Mike Peel/Wikimedia Commons)







