Hallazgo en Países Bajos: pieza encontrada en obra de alcantarillado podría ser de un barco vikingo de 1.300 años

Una viga hallada en Países Bajos podría ser parte de un barco vikingo. Especialistas analizan su antigüedad y origen.

Una obra de alcantarillado en Países Bajos dejó al descubierto un hallazgo arqueológico inusual. Operarios localizaron una viga de madera de gran tamaño que ahora se investiga como posible fragmento de un barco vikingo con hasta 1.300 años de antigüedad.

El descubrimiento ocurrió a inicios de mes en la ciudad de Wijk bij Duurstede. La pieza sobresalía parcialmente del suelo durante trabajos de excavación. El hallazgo llamó la atención del arqueólogo aficionado Danny van Basten, quien alertó a especialistas tras identificar su posible valor histórico.

Equipos de la Stichting Beheer Vikingschip y del Museum Dorestad asumieron la evaluación del material. Los expertos analizaron la estructura y su contexto.

Según el especialista en construcción naval Kees Sterrenburg, la forma, los entalles y el acabado sugieren que la pieza integró la estructura de una embarcación. La viga mide cerca de 3,2 metros de largo y unos 30 centímetros de grosor. Existen indicios de que su tamaño original fue mayor.

El análisis preliminar ubicó el objeto en el período carolingio, entre los siglos VIII y IX. Esta estimación se basa en la localización y en fragmentos de cerámica encontrados cerca. Sin embargo, los investigadores no descartan una datación más reciente. Consideran que podría tratarse de un barco de tipo coca, lo que situaría la pieza cerca del año 1.300.

La arqueóloga municipal Anne de Hoop, coordinadora del proceso, calificó el hallazgo como raro a nivel local y nacional. Indicó que la pieza será sometida a limpieza y a un estudio de los anillos de crecimiento de la madera. Este método permitirá precisar su antigüedad. El procedimiento tomará varios meses.

Para evitar daños por secado, los especialistas embalaron la viga y la retiraron del sitio. El lugar del hallazgo también genera hipótesis. Los investigadores analizan si el fragmento llegó a la zona a través de un antiguo canal antes de alcanzar la costa.

El caso generó interés en autoridades locales. La alcaldesa Petra Doornenbal y el concejal Bert Lubbinge visitaron el sitio. El concejal Arne Schaddelee interrumpió una reunión provincial tras conocer la noticia. El Museum Dorestad manifestó interés en exhibir la pieza en el futuro.

Una viga hallada en Países Bajos podría ser parte de un barco vikingo. Especialistas analizan su antigüedad y origen. (Ayuntamiento de Wijk bij Duurstede/Martin Leen)

Quiénes eran los vikingos

Los vikingos procedían de regiones que hoy corresponden a Dinamarca, Noruega y Suecia. Su actividad se extendió entre los años 700 y 1100 d. C. El término se asocia con expediciones marítimas, muchas de carácter militar.

Aunque se les vincula con saqueos, también destacaron como agricultores, artesanos y comerciantes. Establecieron rutas que conectaron diversas regiones de Europa y otros territorios.

Sus incursiones en monasterios cristianos marcaron el inicio de su expansión. Estos sitios representaban objetivos vulnerables y con riqueza acumulada. Los vikingos ocuparon zonas del Reino Unido y fundaron asentamientos en lugares como Irlanda.

La viga hallada en Países Bajos podría aportar información clave sobre la presencia vikinga en Europa y sus rutas de navegación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.