Ciencia

Hallazgo en Países Bajos: pieza encontrada en obra de alcantarillado podría ser de un barco vikingo de 1.300 años

Una excavación de alcantarillado dejó al descubierto una pieza que expertos vinculan con embarcaciones antiguas en Europa

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una viga hallada en Países Bajos podría ser parte de un barco vikingo. Especialistas analizan su antigüedad y origen.
Una viga hallada en Países Bajos podría ser parte de un barco vikingo. Especialistas analizan su antigüedad y origen. (Ayuntamiento de Wijk bij Duurstede/Martin Leen)







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