Hallazgo de ADN antiguo revela que virus infantil actual acompañó a los humanos desde la Edad del Hierro

Análisis genéticos mostraron que el HHV-6B, causante de la roséola infantil, convivió con poblaciones europeas durante milenios y logró integrarse en su ADN

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio europeo reconstruyó genomas virales antiguos y confirmó la presencia hereditaria del HHV-6B desde la Edad del Hierro.
Estudio europeo reconstruyó genomas virales antiguos y confirmó la presencia hereditaria del HHV-6B desde la Edad del Hierro.







