Ciencia

Hallan en Guatemala una figurilla de 2.700 años con los números más antiguos conocidos de Mesoamérica

Una pequeña pieza de cerámica encontrada en La Blanca podría contener la evidencia más temprana de numeración registrada en la región

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Por Jailine González Gómez
Una figurilla hallada en La Blanca podría contener la evidencia más antigua de numeración registrada en Mesoamérica.
Una figurilla hallada en La Blanca podría contener la evidencia más antigua de numeración registrada en Mesoamérica. (Julia Guernsey/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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