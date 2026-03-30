Ciencia

Frío extremo y corazón: estudio revela por qué las bajas temperaturas elevan el riesgo de muerte cardiovascular

Investigación en 819 localidades evidenció que las bajas temperaturas aumentan más las muertes cardiovasculares que el calor extremo

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Por O Globo / Brasil / GDA
El frío extremo elevó de forma marcada las muertes cardiovasculares en Estados Unidos, según un análisis que abarcó dos décadas de datos.
El frío extremo elevó de forma marcada las muertes cardiovasculares en Estados Unidos, según un análisis que abarcó dos décadas de datos. (Canva stock/ugurhan de Getty Images Signature/Konstantin Postumitenko de Prostock-studio)







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