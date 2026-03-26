Foto de astronauta en el espacio provoca temor en redes por figura misteriosa

Una imagen viral confundió a usuarios que pensaron en un alienígena. En realidad, era una papa cultivada en el espacio durante la Expedición 72.

Una imagen publicada el 20 de marzo por el astronauta estadounidense Don Pettit desató temor en redes sociales. La fotografía mostraba una figura similar a un huevo con tentáculos oscuros que flotaban en el espacio. Usuarios interpretaron la escena como un posible organismo extraterrestre.

Las reacciones no tardaron. Algunos internautas afirmaron que la imagen parecía el nacimiento de una criatura alienígena. Otros aseguraron que se trataba de algo “demoníaco”. Los comentarios se multiplicaron en la plataforma X.

Sin embargo, la explicación fue muy distinta. La imagen correspondía a un experimento dentro de la Estación Espacial Internacional. Pettit captó el crecimiento de una papa morada en una cámara de cultivo.

El astronauta formó parte de la Expedición 72. En ese periodo desarrolló un pequeño huerto espacial como actividad en su tiempo libre. La papa mostraba brotes alargados que generaron la confusión en redes.

Pettit explicó que envió papas para cultivarlas en condiciones espaciales. Indicó que utilizó un terrario improvisado con luz de cultivo. También detalló que fijó el alimento con velcro para mantenerlo estable.

Spudnik-1, an orbiting potato on @Space_Station!



I flew potatoes on Expedition 72 for my space garden, an activity I did in my off-duty time. This is an early purple potato, complete with spot of hook Velcro to anchor it in my improvised grow light terrarium.



Potatoes are one… pic.twitter.com/MXsoV20vJ8 — Don Pettit (@astro_Pettit) March 20, 2026

El astronauta incluso bautizó la papa como Spudnik-1. El nombre hace referencia a la palabra inglesa “spud”, que significa papa.

La Expedición 72 inició el 23 de setiembre de 2024 y finalizó el 18 de abril de 2025.

Pettit cuenta con experiencia en tres misiones espaciales. Es ingeniero químico graduado de la Universidad de Oregon. Antes de ingresar a la Nasa en 1996, trabajó como científico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.