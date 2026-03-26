Ciencia

Foto de astronauta en el espacio provoca temor en redes por figura misteriosa

Fotografía tomada en la Estación Espacial Internacional generó temor en redes, aunque se trataba de un experimento con cultivo de papas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una imagen viral confundió a usuarios que pensaron en un alienígena. En realidad, era una papa cultivada en el espacio durante la Expedición 72.
Una imagen viral confundió a usuarios que pensaron en un alienígena. En realidad, era una papa cultivada en el espacio durante la Expedición 72. (@astro_Pettit/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas ia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.