Ciencia

Fósiles revelan que la carne de perro formó parte de rituales festivos en Bulgaria hace 2.500 años

Estudio arqueológico reveló que la carne de perro se consumía en fiestas rituales de la Bulgaria antigua. Fósiles mostraron prácticas alimentarias de hace 2.500 años

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación arqueológica en Bulgaria evidenció el consumo ritual de carne de perro durante la Edad del Hierro, asociado a fiestas comunitarias.
Investigación arqueológica en Bulgaria evidenció el consumo ritual de carne de perro durante la Edad del Hierro, asociado a fiestas comunitarias. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

