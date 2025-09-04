Ciencia

Estos eventos astronómicos se podrán ver desde Estados Unidos en setiembre 2025

Eclipse y el inicio del otoño marcarán un mes con varios fenómenos celestes. Sepa cuáles serán visibles desde Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Setiembre de 2025 tendrá luna llena, eclipse lunar, luna nueva y equinoccio, aunque no todos serán visibles en América.
Setiembre de 2025 tendrá luna llena, eclipse lunar, luna nueva y equinoccio, aunque no todos serán visibles en América. (Canva/Fotocomposición Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAstronomíaLuna llenaEstados UnidosEclipseEquinoccio de otoño
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.