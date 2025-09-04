Estos eventos astronómicos se podrán ver desde Estados Unidos en setiembre 2025

Setiembre de 2025 tendrá luna llena, eclipse lunar, luna nueva y equinoccio, aunque no todos serán visibles en América.

Durante setiembre de 2025 se producirán varios eventos astronómicos que atraerán la atención de los aficionados al cielo.

Algunos de estos podrán observarse en Estados Unidos, mientras que otros solo serán visibles en regiones específicas del planeta.

El mes comenzará con la Luna llena, el domingo 7 de setiembre. Este fenómeno será visible desde diferentes zonas de Estados Unidos y otras regiones del continente americano.

La Luna podrá apreciarse a simple vista. Sin embargo, las mejores condiciones de observación se presentarán en zonas alejadas de ciudades.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) indicó que esta fase lunar ocurre cuando el satélite natural se encuentra en oposición al Sol, por lo que su cara visible queda completamente iluminada desde la Tierra.

El 7 de setiembre, además de la Luna llena, se producirá un eclipse lunar total, el disco lunar adquiere un tono rojo oscuro.

Este efecto ocurre cuando la Luna atraviesa la sombra umbral de la Tierra. Sin embargo, no será visible en Estados Unidos, ya que durante el eclipse, el satélite estará por debajo del horizonte y en territorio estadounidense será de día.

El fenómeno podrá verse únicamente en ciertas zonas de Europa, Asia, África y Australia.

El domingo 21 de setiembre ocurrirá la luna nueva, cuando la cara brillante del satélite se orienta en dirección opuesta a la Tierra. Esta fase marca un momento ideal para observar el cielo, ya que la iluminación es mínima y no hay interferencia visual.

El equinoccio de otoño tendrá lugar el lunes 22 de setiembre, marcando el final del verano y el inicio del otoño en el hemisferio norte, incluida la región de Estados Unidos, según Star Walk.

Este fenómeno ocurre cuando ninguno de los hemisferios terrestres está inclinado hacia el Sol, lo cual equilibra la duración del día y la noche.

En Estados Unidos, el otoño astronómico comenzará oficialmente el 22 de setiembre. No obstante, según el criterio meteorológico, la estación se considera iniciada desde el 1.° de setiembre, con base en las condiciones climáticas.

Cuatro eventos astronómicos clave para setiembre

Durante el mes, se presentarán cuatro fenómenos astronómicos importantes:

Luna llena – 7 de setiembre, visible en Estados Unidos. Eclipse lunar total – 7 de setiembre, visible en Asia, África, Europa y Australia. Luna nueva – 21 de setiembre, ideal para observar cuerpos celestes. Equinoccio de otoño – 22 de setiembre, marca el cambio de estación.

