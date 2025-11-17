Este pez hallado en Brasil revela un linaje aislado durante millones de años

Un pez con colores únicos fue hallado en Brasil. Su linaje aislado desde hace millones de años impulsa su protección y estudio.

Una nueva especie de pez, conocida como Inpaichthys luizae, fue descubierta en afluentes del río Juruena, en el estado brasileño de Mato Grosso. El hallazgo, publicado en la revista especializada Neotropical Ichthyology, fue presentado por el ictiólogo Fernando Cesar Paiva Dagosta.

El pez tiene un llamativo patrón de colores naranja intenso y negro, con una franja oblicua oscura que se extiende desde el cuerpo hasta la cola. Esta combinación de colores lo hace particularmente atractivo para el mercado de peces ornamentales.

El descubrimiento ocurrió cuando un pescador aficionado al acuarismo encontró ejemplares del pez y sospechó que se trataba de una especie aún no descrita. Tras enviar los ejemplares al investigador, Dagosta realizó un análisis morfológico que confirmó su novedad científica.

Según el ictiólogo, el Inpaichthys luizae representa una especie relíctica, es decir, pertenece a una linaje genético aislado desde hace millones de años. Los análisis sugieren que esta línea evolutiva se habría separado de sus parientes andinos, lo que refuerza el valor ecológico de zonas como las cabeceras del río Tapajós y otras regiones del escudo brasileño.

Antes de este hallazgo, el género Inpaichthys solo se había registrado en la Amazonía occidental, por lo que este descubrimiento amplía el rango geográfico conocido del grupo.

El estudio también advierte sobre posibles amenazas. Aunque el hábitat actual del pez permanece conservado y la especie fue clasificada como de “poca preocupación”, existen riesgos por el comercio ornamental y la deforestación. La extracción sin regulación podría provocar una pérdida acelerada de poblaciones.

Dagosta destacó que, debido a su potencial comercial, resulta urgente su clasificación formal. Con un nombre científico reconocido, la especie se inscribe dentro del patrimonio biológico brasileño y adquiere protección legal.

El investigador planea continuar el trabajo de catalogación. Estima que al menos una decena de especies de pequeños tetras aún no han sido descritas en las zonas altas del escudo brasileño. Su meta es documentarlas antes de que desaparezcan por el avance del desmonte forestal.

