Este pez hallado en Brasil revela un linaje aislado durante millones de años

Un pez con colores llamativos fue hallado en Brasil. Su linaje milenario intriga a la ciencia y despierta interés en el comercio de acuarios

Por O Globo / Brasil / GDA
Un lambari con colores únicos fue hallado en Brasil. Su linaje aislado desde hace millones de años impulsa su protección y estudio.
Un pez con colores únicos fue hallado en Brasil. Su linaje aislado desde hace millones de años impulsa su protección y estudio. (Fernando Cesar Paiva Dagosta/Fernando Cesar Paiva Dagosta)







O Globo / Brasil / GDA

