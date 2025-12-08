Este fenómeno del espacio podría revelar por qué el universo se expande más rápido de lo esperado

Investigadores japoneses miden la expansión del universo con lentes gravitacionales y aportan datos clave sobre la constante de Hubble.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio utilizó una técnica conocida como cosmografía de retardo temporal para medir con mayor precisión la velocidad de expansión del universo.

El estudio empleó datos recientes de telescopios avanzados, incluyendo el Telescopio Espacial James Webb, y confirmó una tasa de expansión de 73 km/s/Mpc, lo que coincide con estimaciones previas basadas en objetos cercanos.

El trabajo aparece publicado en la revista especializada Astronomy and Astrophysics y destaca por aplicar el efecto de lente gravitacional.

Esta técnica aprovecha la forma en que la luz de cuásares distantes se desvía al pasar por galaxias masivas, generando múltiples imágenes que llegan a diferentes tiempos. Analizar estas diferencias permite calcular con mayor exactitud la constante de Hubble.

Los científicos explicaron que esta medición no depende de escalas de distancia tradicionales como las supernovas o las estrellas cefeidas. Eso le otorga independencia frente a posibles errores sistemáticos presentes en otros métodos. El análisis se realizó con ocho sistemas de lentes de retardo temporal, y se espera ampliar la muestra en investigaciones futuras.

La velocidad de expansión del universo ha sido motivo de controversia científica durante años. Cuando se usan datos del universo temprano, como el fondo cósmico de microondas (CMB), el valor de la constante de Hubble resulta ser 67 km/s/Mpc, lo que genera una diferencia significativa respecto a las mediciones actuales. Esta discrepancia se conoce como tensión de Hubble.

El estudio japonés sugiere que esta diferencia podría tener origen en fenómenos físicos reales y no solo en errores de observación. Al ser una técnica independiente de métodos anteriores, los resultados ayudan a comprender mejor el problema.

El equipo indicó que una de las mayores fuentes de incertidumbre en sus cálculos se relaciona con la distribución de la masa en las galaxias lente. Aunque se utilizan modelos consistentes con las observaciones, aún existe margen de error. El objetivo es alcanzar una precisión entre 1%y 2%, muy superior al 4,5% actual, para confirmar la naturaleza de la tensión de Hubble.

Este trabajo forma parte de un esfuerzo global que involucra a múltiples observatorios y científicos. Los expertos esperan que los avances en instrumentación y análisis permitan refinar el método y resolver una de las interrogantes más importantes de la cosmología actual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.