Este fenómeno del espacio podría revelar por qué el universo se expande más rápido de lo esperado

Investigadores en Japón usan lentes gravitacionales para estudiar la expansión del universo y aportan nuevos datos sobre la constante de Hubble

Por Europa Press
Investigadores japoneses miden la expansión del universo con lentes gravitacionales y aportan datos clave sobre la constante de Hubble. (ESA/WEBB, NASA & CSA/ESA/WEBB, NASA & CSA)







