Este es el túnel más largo del mundo: está en China y redujo un viaje de siete a tres horas

El túnel Tianshan Shengli, con 22,13 kilómetros, acorta distancias clave en Xinjiang y se integra a la estrategia china de desarrollo e integración comercial.

Una megaobra de infraestructura en China marcó un nuevo hito en la ingeniería vial mundial. La inauguración del túnel Tianshan Shengli, el más largo del planeta para autopistas, transformó de forma radical la conectividad en la región de Xinjiang y acortó un trayecto que antes tomaba hasta siete horas a poco más de tres.

China consolidó en las últimas décadas una estrategia de desarrollo basada en infraestructura a gran escala. Carreteras, puentes y ferrocarriles de alta velocidad cambiaron el mapa del país y redefinieron la relación entre regiones históricamente aisladas. En ese proceso, la geografía dejó de ser un límite y pasó a ser un desafío técnico.

Las regiones del oeste y noroeste chino enfrentaron durante siglos barreras naturales severas. Montañas, climas extremos y largas distancias restringieron el comercio y la movilidad. La mejora de la conectividad en estas zonas forma parte de una agenda estatal orientada a la integración territorial y al fortalecimiento logístico.

En ese contexto se dio la apertura oficial del túnel Tianshan Shengli, tras cinco años de obras. La estructura alcanza 22,13 kilómetros de longitud continua y atraviesa la cordillera de Tianshan, una formación montañosa que se extiende por más de 2.500 kilómetros. El paso conecta de forma directa la capital regional, Urumqi, con la ciudad de Korla.

El proyecto requirió una inversión cercana a 46.700 millones de yuanes, equivalentes a $6.630 millones. El diseño respondió a un entorno de alta complejidad. La ruta original presentaba altitudes superiores a 3.000 y hasta 4.000 metros. También registraba climas severos, actividad sísmica y cierres frecuentes.

Gracias al túnel, el recorrido total se redujo de siete horas a tres horas y media. El cruce del tramo más complejo pasó de varias horas a 20 minutos. La autopista cuenta con dos tubos para el tránsito vehicular y un conducto central de servicio. La infraestructura permite velocidades de hasta 100 km/h.

La construcción enfrentó desafíos técnicos y ambientales. Equipos de perforación especializados y métodos de tunelación de última generación permitieron avanzar en condiciones extremas. Las obras cruzaron 16 zonas de fallas geológicas, con altas presiones del terreno y temperaturas bajo cero en los puntos más elevados. El uso de estas tecnologías redujo el tiempo de ejecución en más de un 25%.

Para mitigar el impacto ambiental, el proyecto incorporó caminos de acceso ecológicos y sistemas de manejo y reutilización de residuos. Estas medidas protegieron áreas sensibles, incluidas zonas glaciares y hábitats de especies en peligro de extinción, como el leopardo de las nieves.

La infraestructura tiene además un impacto económico estratégico. El gobierno chino señaló que la obra se integra a un plan mayor para fortalecer la participación de Xinjiang en corredores comerciales clave. El objetivo apunta a impulsar el desarrollo regional y reforzar la conexión entre Asia y Europa dentro de la Ruta de la Seda.

La apertura del túnel también se interpreta como un estímulo para atraer inversiones, generar empleo y ampliar el intercambio comercial. El nuevo corredor facilita además el acceso a recursos naturales del extenso noroeste chino y modifica de forma permanente las dinámicas productivas de la región.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.