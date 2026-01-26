Ciencia

Este es el túnel más largo del mundo: está en China y redujo un viaje de siete a tres horas

La infraestructura Tianshan Shengli atraviesa una de las cordilleras más complejas de Asia y cambia la movilidad en el noroeste de China

Por La Nación / Argentina / GDA
El túnel Tianshan Shengli, con 22,13 kilómetros, acorta distancias clave en Xinjiang y se integra a la estrategia china de desarrollo e integración comercial.
El túnel Tianshan Shengli, con 22,13 kilómetros, acorta distancias clave en Xinjiang y se integra a la estrategia china de desarrollo e integración comercial. (Xinhua/Xinhua)







