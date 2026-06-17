Ciencia

Error común al bañarse podría estar detrás de la caída y el adelgazamiento del cabello

Muchas personas aplican el champú y el acondicionador de forma incorrecta sin saberlo

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Por O Globo / Brasil / GDA
La forma en que usted aplica los productos de higiene capilar puede influir en la salud del cuero cabelludo y en la apariencia del cabello.
La forma en que usted aplica los productos de higiene capilar puede influir en la salud del cuero cabelludo y en la apariencia del cabello. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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