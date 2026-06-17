Error común al bañarse podría estar detrás de la caída y el adelgazamiento del cabello

La forma en que usted aplica los productos de higiene capilar puede influir en la salud del cuero cabelludo y en la apariencia del cabello.

El uso incorrecto de champú y acondicionador puede afectar la salud del cabello y favorecer problemas en el cuero cabelludo que, con el tiempo, podrían relacionarse con la caída y el adelgazamiento del cabello en personas susceptibles.

Especialistas en salud capilar explican que el champú y el acondicionador tienen funciones distintas. Aplicarlos en zonas equivocadas puede alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo y afectar la apariencia del cabello.

El lugar correcto para aplicar el champú

El champú está diseñado principalmente para limpiar el cuero cabelludo. Su función consiste en eliminar grasa, residuos y acumulaciones alrededor del folículo capilar.

William Gaunitz, tricólogo certificado y fundador de Advanced Trichology, explicó que la mayoría de los champús se formula para limpiar el cuero cabelludo y favorecer un microbioma saludable.

Aplicar champú hasta las puntas puede resultar poco recomendable para personas con cabello largo, seco, fino o con tendencia al frizz.

Gaunitz señaló que esta práctica puede eliminar parte de la protección natural presente en las puntas y favorecer la resequedad.

El especialista añadió que concentrar la limpieza en la raíz ayuda a conservar una capa lipídica más saludable en las puntas. Esto favorece el brillo y facilita el peinado.

Además, durante el enjuague, el producto alcanza de forma natural el resto del cabello.

Dónde debe colocarse el acondicionador

El acondicionador cumple una función diferente. Este producto se creó para proteger y recubrir la fibra capilar. Por esa razón, debe aplicarse sobre la parte externa del cabello y no directamente sobre el cuero cabelludo.

Gaunitz explicó que, después del lavado con champú, las cutículas del cabello pueden quedar más abiertas debido al efecto limpiador del producto.

Según el tricólogo, el acondicionador ayuda a hidratar las estructuras externas del cabello y a suavizar las cutículas. Esto mejora la flexibilidad del cabello y genera una apariencia más brillante y manejable.

Los riesgos de usar acondicionador en la raíz

Aplicar acondicionador sobre el cuero cabelludo puede provocar una acumulación no deseada de producto en la base del cabello.

Dawn Queen, dermatóloga y especialista en caída del cabello, advirtió que esta situación puede dejar el cabello con aspecto graso y favorecer la obstrucción de los folículos.

Queen explicó que también puede crear condiciones favorables para el crecimiento excesivo de hongos, relacionado con la caspa y la irritación del cuero cabelludo.

La especialista añadió que, en personas predispuestas, esta acumulación también podría asociarse con problemas como acné en el cuero cabelludo o foliculitis.

¿Puede provocar caída del cabello?

Los expertos señalan que el uso incorrecto de estos productos puede contribuir de forma indirecta a la caída del cabello.

Queen afirmó que la acumulación de residuos o la inflamación del cuero cabelludo pueden agravar problemas existentes relacionados con la pérdida capilar.

La dermatóloga agregó que una limpieza demasiado agresiva con champú puede eliminar los aceites naturales del cabello. Esto favorece la resequedad, la fragilidad y el quiebre del cabello.

Por su parte, Gaunitz indicó que los efectos más notorios suelen aparecer tras largos periodos de uso inadecuado.

El tricólogo recordó que los factores internos suelen tener un peso mayor que los factores externos cuando se trata del adelgazamiento y la caída del cabello.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.