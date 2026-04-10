Ciencia

El método que promete activar sus músculos 50 veces por segundo sin ir al gimnasio

Cada vez más personas prueban plataformas vibratorias para ejercitarse en pocos minutos. Qué dice la ciencia sobre sus beneficios, riesgos y resultados reales

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Por La Nación / Argentina / GDA
Plataformas vibratorias activan músculos hasta 50 veces por segundo y generan interés por sus posibles beneficios.
Plataformas vibratorias activan músculos hasta 50 veces por segundo y generan interés por sus posibles beneficios. (Canva stock/DragonImages / Monster Ztudio)







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