El método que promete activar sus músculos 50 veces por segundo sin ir al gimnasio

Plataformas vibratorias activan músculos hasta 50 veces por segundo y generan interés por sus posibles beneficios.

El uso de plataformas vibratorias gana popularidad en redes sociales y buscadores desde 2025. Este método de entrenamiento plantea activar los músculos con alta frecuencia sin necesidad de rutinas tradicionales.

En plataformas como TikTok, usuarios exponen resultados físicos tras sesiones breves. Algunos reportes señalan reducción de grasa corporal y cambios visibles en piernas y brazos. Otros atribuyen beneficios como mejora hormonal o disminución de celulitis, aunque estas afirmaciones no cuentan con respaldo científico sólido.

El interés digital por estas máquinas aumenta en países como Estados Unidos, Canadá y Australia. En Argentina también se registran picos de búsqueda en octubre y febrero. Las consultas más frecuentes giran en torno a beneficios y precios.

Una tecnología con más de un siglo

La terapia vibracional no es reciente. Existen antecedentes desde el siglo XIX. El médico sueco Gustav Zander desarrolló equipos con vibraciones para fortalecer el cuerpo. Décadas después, científicos espaciales detectaron pérdida ósea en astronautas y utilizaron esta técnica como alternativa para mitigar efectos de la gravedad cero.

En los años 2000, celebridades como Serena Williams impulsaron su uso en rutinas físicas. Desde entonces, la tecnología evolucionó y el costo de los equipos varía entre cientos y miles de dólares en el mercado digital.

Cómo funciona el entrenamiento vibratorio

El sistema se basa en vibraciones de alta frecuencia que estimulan contracciones musculares entre 25 y 50 veces por segundo. Esta activación genera un trabajo intenso en periodos cortos, según María Cecilia Tombion, profesora de educación física e instructora internacional de spinning y power plate.

Para la especialista las sesiones no superan los 30 minutos debido a la exigencia muscular. Además, destacan que el ejercicio no genera impacto en las articulaciones.

Estos dispositivos cuentan con aval de entidades como la FDA en Estados Unidos y la Anmat en Argentina.

Evidencia científica y aplicaciones

En el estudio Terapia vibratoria de cuerpo entero como modalidad para el tratamiento de la osteoporosis senil y posmenopáusica se analizan los efectos de la vibración corporal total. La investigación señala mejoras en la densidad mineral ósea, sobre todo en mujeres posmenopáusicas y adultos mayores.

También se reportan avances en recuperación muscular. El método favorece el flujo sanguíneo en los huesos y reduce la formación de células que degradan tejido óseo.

Otros estudios académicos apuntan a mejoras en fuerza, potencia muscular y amplitud de movimiento. Incluso, la técnica permite un calentamiento más rápido que actividades como trote o ciclismo con menor consumo de energía.

Equipos deportivos profesionales incorporan esta tecnología en procesos de rehabilitación y entrenamiento físico.

Advertencias y limitaciones

La Clínica Mayo advierte que no existe certeza sobre si este método iguala los beneficios de ejercicios tradicionales como caminar o nadar.

Sin embargo, reconocen posibles aportes en la reducción del dolor de espalda, mejora del equilibrio y disminución de la pérdida ósea.

Además, algunos dispositivos pueden emitir vibraciones superiores a niveles seguros. Por esta razón, especialistas recomiendan valoración médica previa en personas con condiciones de salud específicas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.